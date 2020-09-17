«По представлению СБУ соответствующим приказом МКИП (Министерство культуры и информационной политики — ред.) от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено», — отметили в ведомстве.
Сообщается, что письмо от СБУ о снятии с Вакуленко запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступило в Минкульт и информационной политики 31 августа.