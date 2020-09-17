Гражданин Российской Федерации Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, исключен из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом 17 сентября сообщили в Службе безопасности страны

В Италии высмеяли черный список Украины © Andrew Mansfield / flickr Сообщается, что письмо от СБУ о снятии с Вакуленко запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступило в Минкульт и информационной политики 31 августа.