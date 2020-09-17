Ностальгию по Второй Речи Посполитой пытаются раскручивать белорусские СМИ прозападной и националистической направленности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

Всеволод Шимов: Западная Белоруссия в 1939 году восприняла Красную армию как освободительницу © vk.com, Всеволод Шимов

По словам Всеволода Шимова, для сторонников прозападной ориентации межвоенная Польша — это аналог «европейского выбора» по сравнению с «тоталитарным СССР».

«Учитывая, что объединение Белоруссии фактически осуществила Москва, понятно, что у местных националистов это не может вызывать восторга. Тем более, в белорусском национализме силен миф о Речи Посполитой как о якобы равноправном союзе белорусов и поляков. Этот стереотип переносится и на межвоенную Польшу. Но это настроения очень узкого, хотя и весьма крикливого круга. На уровне обыденного сознания никакой ностальгии по Польше не наблюдается», — рассказал Шимов.

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17 сентября 1939 года Красная армия после разгрома польской армии немцами и бегства правительства страны в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв без сопротивления Брест, Гродно и Белосток.

Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.