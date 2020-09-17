Вторая Речь Посполитая — польское государство, существовавшее с 1918 по 1939 годы, в состав которого входила территория западной Белоруссии.
По словам Всеволода Шимова, для сторонников прозападной ориентации межвоенная Польша — это аналог «европейского выбора» по сравнению с «тоталитарным СССР».
«Учитывая, что объединение Белоруссии фактически осуществила Москва, понятно, что у местных националистов это не может вызывать восторга. Тем более, в белорусском национализме силен миф о Речи Посполитой как о якобы равноправном союзе белорусов и поляков. Этот стереотип переносится и на межвоенную Польшу. Но это настроения очень узкого, хотя и весьма крикливого круга. На уровне обыденного сознания никакой ностальгии по Польше не наблюдается», — рассказал Шимов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
17 сентября 1939 года Красная армия после разгрома польской армии немцами и бегства правительства страны в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв без сопротивления Брест, Гродно и Белосток.
Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.