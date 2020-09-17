Фракция «Слуга народа» соберется на следующее заседание, на котором будет обсуждаться вопрос местных выборов в Донбассе, 28 сентября. Об этом 17 сентября заявил глава фракции Давид Арахамия

Местные выборы в Донбассе могут пройти весной 2021 года – глава ЦИК Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука.

«Следующая неделя не пленарная, и в понедельник, я думаю, мы соберем фракцию, пригласим дополнительно главу Офиса президента, министра иностранных дел и господина Кравчука. В понедельник через понедельник», — сказал Арахамия.

По его словам, заседание фракции, запланированное на 17 сентября, не состоялась из-за болезни приглашенного на него министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

На последнем заседании ТКГ между Леонидом Кравчуком и главой российской делегации Борисом Грызловым завязался спор из-за слов последнего о принадлежности отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Согласно принятому 15 июля постановлению Верховной Рады, выборы на неподконтрольных Киеву районах Донбасса смогут состояться после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей представителям Украины. По словам Грызлова, это постановление прямо противоречит Минским соглашениям.