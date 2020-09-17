По его словам, на заседание «слуг народа» пригласят главу Офиса президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука.
«Следующая неделя не пленарная, и в понедельник, я думаю, мы соберем фракцию, пригласим дополнительно главу Офиса президента, министра иностранных дел и господина Кравчука. В понедельник через понедельник», — сказал Арахамия.
По его словам, заседание фракции, запланированное на 17 сентября, не состоялась из-за болезни приглашенного на него министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
На последнем заседании ТКГ между Леонидом Кравчуком и главой российской делегации Борисом Грызловым завязался спор из-за слов последнего о принадлежности отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Согласно принятому 15 июля постановлению Верховной Рады, выборы на неподконтрольных Киеву районах Донбасса смогут состояться после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей представителям Украины. По словам Грызлова, это постановление прямо противоречит Минским соглашениям.