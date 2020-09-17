Проект Союзного государства России и Белоруссии до сих пор не определился в том числе потому, что не была решена проблема идентичности и того, как будут называть жителей Союзного государства. Об этом рассказал политолог Олег Неменский 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру

«Если мы один народ, то как этот народ будет называться. Или мы, как недавно сказал Александр Григорьевич, «почти один народ». Вопрос идентичности является важнейшим, потому что политика не является концентрированным выражением экономики, как это было написано у Ленина. Политика является концентрированным выражением идентичности. Не стоит полагать, что этот вопрос можно вынести за скобки», — подчеркнул Неменский.

Политолог также считает, что 17 сентября, когда Красная армия после фактического разгрома немцами поляков и бегства польского правительства вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв фактически без сопротивления Брест и Гродно, должен стать в республике государственным праздником и «днем объединения Белоруссии».

По его мнению, это также важно с точки зрения интересов России, против которой сейчас развернута масштабная кампания по обвинению в развязывании Второй мировой войны.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.