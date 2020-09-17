Президент Белоруссии Александр Лукашенко с геополитической точки зрения не разворачивался ни на запад, ни на восток. Он проводит многовекторную политику, которая характерна для этой модели отношений. Об этом рассказал политолог Олег Неменский 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Неменский объяснил, почему на самом деле начался Евромайдан и при чем тут Белоруссия © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Мы не можем точно сказать, о чем договорились два президента на недавней встрече. Ясно, что это очень серьезные договоренности и длительный процесс. Но я абсолютно уверен, что модель внешнеполитического поведения Белоруссии и лично Александра Григорьевича не претерпела никаких принципиальных изменений», — констатировал Неменский.

После того, как благодаря российской помощи белорусская система будет стабилизирована, на повестку дня опять станет вопрос о том, как налаживать отношения с Западом, и для этого Минск пойдет на новые уступки, добавил политолог.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.