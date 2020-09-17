Эксперт отметил, что Лукашенко ситуативно усиливает то восточный, то западный фактор, но в целом он проводит ту же самую политику, которая никак не изменилась в результате уличных протестов в Белоруссии.
«Мы не можем точно сказать, о чем договорились два президента на недавней встрече. Ясно, что это очень серьезные договоренности и длительный процесс. Но я абсолютно уверен, что модель внешнеполитического поведения Белоруссии и лично Александра Григорьевича не претерпела никаких принципиальных изменений», — констатировал Неменский.
После того, как благодаря российской помощи белорусская система будет стабилизирована, на повестку дня опять станет вопрос о том, как налаживать отношения с Западом, и для этого Минск пойдет на новые уступки, добавил политолог.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.