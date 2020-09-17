Бандеровщина — это во многом наследие австрийской национальной политики в Галиции, направленной на превращение жителей Галицкой Руси в «свидомых украинцев». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

Всеволод Шимов: Западная Белоруссия в 1939 году восприняла Красную армию как освободительницу © vk.com, Всеволод Шимов

«Отсюда же и влияние идей немецких ультраправых на украинское движение. В Западной Белоруссии ничего такого не было. Не было сил, заинтересованных в создании здесь "белорусского Пьемонта". Поэтому и "белорусские бандеровцы" не появились», — объяснил политолог.

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17 сентября 1939 года Красная армия после разгрома польской армии немцами и бегства правительства страны в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв без сопротивления Брест, Гродно и Белосток.

Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.