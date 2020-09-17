Политолог напомнил, что военизированные и спортивные общества («Сокіл», «Сич», «Пласт») ставшие основой для массового вооруженного украинского движения, возникли именно при австрийском владычестве.
«Отсюда же и влияние идей немецких ультраправых на украинское движение. В Западной Белоруссии ничего такого не было. Не было сил, заинтересованных в создании здесь "белорусского Пьемонта". Поэтому и "белорусские бандеровцы" не появились», — объяснил политолог.
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17 сентября 1939 года Красная армия после разгрома польской армии немцами и бегства правительства страны в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв без сопротивления Брест, Гродно и Белосток.
Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.