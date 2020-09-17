Всеволод Шимов: Западная Белоруссия в 1939 году восприняла Красную армию как освободительницу
Всеволод Шимов: Западная Белоруссия в 1939 году восприняла Красную армию как освободительницу
© vk.com, Всеволод Шимов
Политолог напомнил, что военизированные и спортивные общества («Сокіл», «Сич», «Пласт») ставшие основой для массового вооруженного украинского движения, возникли именно при австрийском владычестве.

«Отсюда же и влияние идей немецких ультраправых на украинское движение. В Западной Белоруссии ничего такого не было. Не было сил, заинтересованных в создании здесь "белорусского Пьемонта". Поэтому и "белорусские бандеровцы" не появились», — объяснил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

17 сентября 1939 года Красная армия после разгрома польской армии немцами и бегства правительства страны в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв без сопротивления Брест, Гродно и Белосток.

Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.

 

 

 