Украинский Евромайдан 2013-2014 годов произошел во многом из-за того, что тогдашнее руководство страны перестало ощущать связь с обществом. Об этом рассказал политолог Олег Неменский 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Кирилл Озимко: В Западной Белоруссии было вооруженное сопротивление, как и на Западной Украине © politring.com

«Они смогли убедить всех, что это единственный свет в окошке. Не только Западную Украину (ее убедить было легко), но и Восточную. А потом неожиданно отложили. В обществе, естественно, наступило разочарование. Мол, как так, это же была единственная наша надежда», — указал Неменский.

В результате, добавил политолог, провернуть Майдан было легко, поскольку он опирался на общественное мнение, причем это же общественное мнение своей неадекватной политикой создала сама украинская власть.

По его мнению, протесты в Белоруссии тоже связаны с тем, что власти страны перестали чувствовать общественные настроения и должным образом на них реагировать, вместо этого «нарисовав» победу Александру Лукашенко в 80%.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.