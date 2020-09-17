В Белоруссии есть стереотипные представления о якобы большей «европейскости» западных областей страны по сравнению с восточными, но в целом эти различия не столь разительны, как на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

Всеволод Шимов: Западная Белоруссия в 1939 году восприняла Красную армию как освободительницу © vk.com, Всеволод Шимов

Кроме того, в отличие от той же Галиции, которая никогда не входила в состав России и после разделов Речи Посполитой оказалась под властью Австрии, Западная Белоруссия, как и Восточная, была частью Российской империи. За двадцать лет под властью межвоенной Польши серьезные различия просто не успели возникнуть.

«Что касается польского влияния, то оно более или менее заметно в Гродненщине и на западе Витебской области, где живет много католиков. Брестская область — преимущественно православный регион, и его отличия от восточной части страны минимальны. К слову, там заметно украинское этнографическое влияние, и в начале 90-х даже возник западнополесский сепаратизм. Но серьезного развития это движение не получило», — рассказал Всеволод Шимов.

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17 сентября 1939 года Красная армия после разгрома польской армии немцами и бегства правительства страны в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв без сопротивления Брест, Гродно и Белосток.

Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.