По его словам, в Белоруссии нет языкового антагонизма — и на западе, и на востоке говорят по-русски или в крайнем случае на «трасянке» - белорусском аналоге украинского суржика.
Кроме того, в отличие от той же Галиции, которая никогда не входила в состав России и после разделов Речи Посполитой оказалась под властью Австрии, Западная Белоруссия, как и Восточная, была частью Российской империи. За двадцать лет под властью межвоенной Польши серьезные различия просто не успели возникнуть.
«Что касается польского влияния, то оно более или менее заметно в Гродненщине и на западе Витебской области, где живет много католиков. Брестская область — преимущественно православный регион, и его отличия от восточной части страны минимальны. К слову, там заметно украинское этнографическое влияние, и в начале 90-х даже возник западнополесский сепаратизм. Но серьезного развития это движение не получило», — рассказал Всеволод Шимов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
17 сентября 1939 года Красная армия после разгрома польской армии немцами и бегства правительства страны в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв без сопротивления Брест, Гродно и Белосток.
Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.