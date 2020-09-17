Депутат Виноградовского райсовета Закарпатской области, кандидат на предстоящих выборах от партии венгров Закарпатья КМКС Иван Удуд вместе со своим зятем напали на пограничника. Видео инцидента опубликовал Виталий Глагола в своем аккаунте в Телеграм

По его данным, происшествие имело место на КПП «Вилок» в 2017 году.

«Депутат Иван Удуд вместе со своим зятем Иваном Росохой пытались выехать из Украины, объехав очередь, в которой вежливо стоят другие автомобили. Когда они подъехали к пограничнику, то он отказался открыть шлагбаум "королю контрабанды Удуду"», — рассказал Глагола.

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После пограничник поднялся, достал оружие и направил его на нарушителей. После того, как они никак не отреагировали на его действия, произвел выстрел в воздух.

Это также никак не повлияло на нападавших, а напарник пограничника попытался отобрать у него пистолет.

Агрессивные мужчины так и не были задержаны, однако впоследствии против них было открыто уголовное дело.

О том, в какой стадии находится расследование, не сообщается.