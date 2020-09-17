По его данным, происшествие имело место на КПП «Вилок» в 2017 году.
«Депутат Иван Удуд вместе со своим зятем Иваном Росохой пытались выехать из Украины, объехав очередь, в которой вежливо стоят другие автомобили. Когда они подъехали к пограничнику, то он отказался открыть шлагбаум "королю контрабанды Удуду"», — рассказал Глагола.
На 30-й секунде ролика можно увидеть, как двое мужчин подходят к пограничнику, один из них наносит пограничнику удар в голову, после которого тот упал.
После пограничник поднялся, достал оружие и направил его на нарушителей. После того, как они никак не отреагировали на его действия, произвел выстрел в воздух.
Это также никак не повлияло на нападавших, а напарник пограничника попытался отобрать у него пистолет.
Агрессивные мужчины так и не были задержаны, однако впоследствии против них было открыто уголовное дело.
О том, в какой стадии находится расследование, не сообщается.