За помощника народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивана Фищенко, который подозревается в пособничестве в получении взятки, внесли залог в размере более 1 млн грн (около 2,8 млн рублей). Об этом 17 сентября в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис

Слишком дерзкий. Офис президента объяснил, почему Юрченко попался на взятке © Facebook Олександр Юрченко

Украинские СМИ сообщают, что Фищенко уже вышел из СИЗО.

На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило на взятке помощника Юрченко, однако его не задержали. По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые 13 тысяч долларов из 200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за внесение «нужных» правок в законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В четверг, 17 сентября, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение Юрченко и будет ходатайствовать о заключении его под стражу в качестве меры пресечения. В партии «Слуга народа» заявили, что депутат-коррупционер должен сложить мандат.