«За вероятного пособника в предоставлении неправомерной выгоды вчера, 16 сентября, внесен залог в полном объеме, то есть 1 млн 552 грн», — отметила она.
Украинские СМИ сообщают, что Фищенко уже вышел из СИЗО.
На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило на взятке помощника Юрченко, однако его не задержали. По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые 13 тысяч долларов из 200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за внесение «нужных» правок в законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В четверг, 17 сентября, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение Юрченко и будет ходатайствовать о заключении его под стражу в качестве меры пресечения. В партии «Слуга народа» заявили, что депутат-коррупционер должен сложить мандат.