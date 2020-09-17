Всех белорусских граждан, которые участвуют по выходным в массовых акциях протеста, необходимо включить в легальный политический процесс. Об этом рассказал лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру

Для этого, по его мнению, нужно разделить протестующих на людей, которые пытаются спровоцировать массовые беспорядки, и людей, которые искренне возмущены тем, их голос оказался неучтенным, и что силовики применили излишнее насилие разгоне протестующих.

Если в стране проведут парламентские выборы по партийным спискам, прогнозирует Гайдукевич, эти люди будут распределены по разным политическим силам, и судьба страны будет решаться законным путем, а не путем уличных протестов.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.