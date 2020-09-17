«Сейчас ни одна партия, ни один политик не имеют права сказать, что это его люди. Там абсолютно разные люди с разными взглядами, и их надо включить в легальный политический процесс, — считает парламентарий.
Для этого, по его мнению, нужно разделить протестующих на людей, которые пытаются спровоцировать массовые беспорядки, и людей, которые искренне возмущены тем, их голос оказался неучтенным, и что силовики применили излишнее насилие разгоне протестующих.
Если в стране проведут парламентские выборы по партийным спискам, прогнозирует Гайдукевич, эти люди будут распределены по разным политическим силам, и судьба страны будет решаться законным путем, а не путем уличных протестов.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.