Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко провел переговоры по телефону с послом США Джоном Салливаном. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России

США грозят России санкциями за Белоруссию: названо условие © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в материале.

В конце августа министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом предостерег американское и европейские правительства от вмешательства во внутренние дела республики. В ответ на это заявление в США сообщили, что не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии.