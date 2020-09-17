Беседа была посвящена событиям в Белоруссии и ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта.
«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в материале.
В конце августа министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом предостерег американское и европейские правительства от вмешательства во внутренние дела республики. В ответ на это заявление в США сообщили, что не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии.