В ситуации с белорусским кризисом порядочнее всех повела себя Россия, которая заявила о том, что республика должна решать свои внутренние проблемы самостоятельно. Об этом рассказал лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру

«Это самая честная, нормальная, порядочная позиция», — подчеркнул Гайдукевич.

В то же время политик назвал «дикой» ситуацию, когда на заседании ПАСЕ называют Александра Лукашенко «президентом Украины», фактически работая по методичкам времен Евромайдана 2013-2014 годов.

Что касается самой Украины, добавил он, то резолюция Верховной Рады о непризнании президентских выборов свидетельствует о том, что Украина не является суверенным государством и принимает решения во вред себе.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.