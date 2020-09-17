Более того, отметил парламентарий, Россия предостерегла другие страны от вмешательства во внутренние дела республики.
«Это самая честная, нормальная, порядочная позиция», — подчеркнул Гайдукевич.
В то же время политик назвал «дикой» ситуацию, когда на заседании ПАСЕ называют Александра Лукашенко «президентом Украины», фактически работая по методичкам времен Евромайдана 2013-2014 годов.
Что касается самой Украины, добавил он, то резолюция Верховной Рады о непризнании президентских выборов свидетельствует о том, что Украина не является суверенным государством и принимает решения во вред себе.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.