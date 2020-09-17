Хотя на самом южном континенте и не выявлено ни одного случая коронавируса, украинская полярная станция объявила карантин, сообщает телеграм-канал Украина.ру 17 сентября

«Из Антарктиды сообщают. Участники украинской экспедиции, хозяйничающие на станции "Академик Вернадский", подстраивают свои действия под ужесточившиеся международные правила прибывания на "белом континенте". Связано это, разумеется, с COVID-19», — говорится в сообщении.

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Тем не менее, в сезоне 2020-2021 ученым настоятельно рекомендовано не принимать на исследовательских станциях туристов и не ходить в гости со станции на станцию.

«Вот это настоящий карантин и максимальная самоизоляция!» — пишет телеграм-канал Украина.ру.