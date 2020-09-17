Европарламент обратился к национальным спортивным федерациям с призывом отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Белоруссии из-за «нарушений прав человека», сказано в резолюции органа по ситуации в Белоруссии 17 сентября

«Европарламент призывает национальные федерации хоккея стран — членов ЕС и всех других демократических государств настоятельно призвать Международную федерацию хоккея отозвать свое решение о частичном проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии, до тех пор пока ситуация и, в частности, состояние прав человека в стране не улучшатся», — говорится в документе.

Всеволод Шимов: Западная Белоруссия в 1939 году восприняла Красную армию как освободительницу © vk.com, Всеволод Шимов

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Министры ЕС рассматривали возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.