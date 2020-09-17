По его данным, инцидент с Юрченко и кражей случился в Голосеевском районе Киева в конце осени 2009 года. Именно тогда будущий депутат похитил четыре бутылки пива.
«Да простит меня следственная тайна "Журнала регистрации заявлений и сообщений о преступлении" Голосеевского управления МВД от 25.11.2009, дорогие друзья, но ходят слухи, что там обнаружилась запись номер 15 099, что будущий герой революции и Майдана, активист и депутат Александр Юрченко, 1988 г.р., был задержан тогда в магазине "Каштан" по улице Большая Васильковская за открытое завладение четырьмя бутылками пива», ‒ написал Портнов.
На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило на взятке помощника Юрченко, однако его не задержали. По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые 13 тысяч долларов из 200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за внесение «нужных» правок в законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В четверг, 17 сентября, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение Юрченко и будет ходатайствовать о заключении его под стражу в качестве меры пресечения. В партии «Слуга народа» заявили, что депутат-коррупционер должен сложить мандат.