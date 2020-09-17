Депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Юрченко больше десяти лет назад задерживали за кражу пива в магазине. Об этом 17 сентября в своем Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов

По его данным, инцидент с Юрченко и кражей случился в Голосеевском районе Киева в конце осени 2009 года. Именно тогда будущий депутат похитил четыре бутылки пива.

«Да простит меня следственная тайна "Журнала регистрации заявлений и сообщений о преступлении" Голосеевского управления МВД от 25.11.2009, дорогие друзья, но ходят слухи, что там обнаружилась запись номер 15 099, что будущий герой революции и Майдана, активист и депутат Александр Юрченко, 1988 г.р., был задержан тогда в магазине "Каштан" по улице Большая Васильковская за открытое завладение четырьмя бутылками пива», ‒ написал Портнов.

Слишком дерзкий. Офис президента объяснил, почему Юрченко попался на взятке © Facebook Олександр Юрченко Гео Лероса, помощник взял первые 13 тысяч долларов из 200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за внесение «нужных» правок в законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В четверг, 17 сентября, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение Юрченко и будет ходатайствовать о заключении его под стражу в качестве меры пресечения. В партии «Слуга народа» заявили, что депутат-коррупционер должен сложить мандат.