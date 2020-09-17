Актриса Эми Доррис рассказала, как в 1997 году к ней приставал нынешний президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила газета Guardian

По словам Доррис, все произошло 5 сентября 1997 года у туалетной комнаты в VIP-ложе на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке. Актрисе тогда было 24 года, а Трампу — 51 год.

«Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто… казалось, что меня обнимал осьминог. Я знаю, что еще несколько человек говорили подобное», — рассказала актриса.

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Рассказать о домогательствах Доррис могла еще в 2016 году, когда Трамп боролся за пост президента США. Однако тогда она побоялась заявить об этом публично, опасаясь за свою семью.

Ранее около 20 женщин обвинили Трампа в домогательствах, однако ни одно из этих дел не было расследовано до конца. Сам хозяин Белого дома все обвинения в харрасменте отвергает.

Очередные президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.