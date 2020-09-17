Соратник Порошенко показал в Раде доказательства причастности СБУ к делу «ЧВК Вагнера»
Соратник Порошенко показал в Раде доказательства причастности СБУ к делу «ЧВК Вагнера»
© Facebook/Iryna Gerashchenko
«Я буду блокировать лично [создание ВСК]… Мы хотим просто разорвать сейчас все международное сотрудничество? У этого будут большие последствия», — заявил он.

Арахамия отметил, что в возможной спецоперации теоретически могли быть задействованы спецслужбы других стран.    