Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет лично блокировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии (ВСК) по возможному проведению спецслужбами Украины операции против «наемников ЧВК Вагнера». Об этом 17 сентября сообщает LIGA.net
«Я буду блокировать лично [создание ВСК]… Мы хотим просто разорвать сейчас все международное сотрудничество? У этого будут большие последствия», — заявил он.
Арахамия отметил, что в возможной спецоперации теоретически могли быть задействованы спецслужбы других стран.
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