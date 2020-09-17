Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет лично блокировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии (ВСК) по возможному проведению спецслужбами Украины операции против «наемников ЧВК Вагнера». Об этом 17 сентября сообщает LIGA.net

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