В качестве исследовательских центров выбраны восемь медучреждений в Минске и Витебске. Исследование вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, планируется проводить двойным слепым плацебо-контролируемым методом.
Ранее сообщалось, что о поставках российской вакцины от COVID-19 в Белоруссию на встрече договорились президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 был произведен в России и получил название «Спутник V». Это раствор для внутримышечного введения.