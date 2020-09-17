В испытаниях российской вакцины от коронавируса примут участие около 100 добровольцев в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики, передает БЕЛТА 17 сентября

Итоги встречи Путина с Лукашенко: кредит, вакцина и признание легитимным президентом © RIA Kremlin Pool | RIA Kremlin Pool | Перейти в фотобанк выбраны восемь медучреждений в Минске и Витебске. Исследование вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, планируется проводить двойным слепым плацебо-контролируемым методом.

Ранее сообщалось, что о поставках российской вакцины от COVID-19 в Белоруссию на встрече договорились президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 был произведен в России и получил название «Спутник V». Это раствор для внутримышечного введения.