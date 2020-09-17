Понятное дело, отметил парламентарий, что Лукашенко пользуется определенной поддержкой белорусских граждан, но эта поддержка никак не распространяется до 80%.
«И уж тем более в ситуации, когда в преддверии выборов президент Лукашенко и его команда натворили дел, посадили двух кандидатов, вынудили уехать за границу третьего и сами сформировали такой формат выборов, когда домохозяйка Тихановская стала светом в окошке», — категоричен Затулин.
Политик также считает несостоятельной версию о том, что история с 33 россиянами в Белоруссии была провокацией американских и украинских спецслужб, поскольку решение о их задержании принимало опять же белорусское руководство.
И когда в результате этого сумбура 9 августа белорусские власти объявили об итогах выборов, начались массовые демонстрации, репрессии и все остальное, добавил депутат.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.