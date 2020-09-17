Президенту Белоруссии Александру Лукашенко изменило чувство меры в тот момент, когда белорусский ЦИК объявил, что за него проголосовало 80% избирателей. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру

«И уж тем более в ситуации, когда в преддверии выборов президент Лукашенко и его команда натворили дел, посадили двух кандидатов, вынудили уехать за границу третьего и сами сформировали такой формат выборов, когда домохозяйка Тихановская стала светом в окошке», — категоричен Затулин.

Политик также считает несостоятельной версию о том, что история с 33 россиянами в Белоруссии была провокацией американских и украинских спецслужб, поскольку решение о их задержании принимало опять же белорусское руководство.

И когда в результате этого сумбура 9 августа белорусские власти объявили об итогах выборов, начались массовые демонстрации, репрессии и все остальное, добавил депутат.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.