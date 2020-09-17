Саммит в «нормандском формате» нужен только в том случае, если на нем будет достигнут результат, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 сентября

«Встреча глав государств "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно, у Москвы есть политическая воля работать в "нормандском формате", но нужен не саммит ради саммита, а результат», — цитирует Пескова телеграм-канал Украина.ру.

Для чего Кремлю понадобилась встреча в «Нормандском формате» в Берлине © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран «нормандской четверки» согласились принять участие в саммите в Берлине.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ответ сказал, что слова Зеленского о том, что лидеры Франции, Германии и России подтвердили свою готовность участвовать в саммите «нормандской четверки» не соответствует действительности.