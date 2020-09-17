Секретарь Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины Вадим Минский заявил, что в стране с новой силой примутся за расследование преступлений против журналистов, совершенных за последние годы, пишет Gordon.ua 17 сентября

Минский рассказал, что на Украине нет прецедентов наказания за резонансные преступления против работников медиа, это делает профессию журналиста опасной, влияет на свободу слова и портит облик государства перед лицом зарубежных стран.

«На последнем заседании Совета мы пришли к заключению, что нужен какой-то новый импульс в расследованиях резонансных преступлений, и доведение этих дел до приговоров. Мы пришли к пониманию с Нацполицией, что будет проведен аудит, ревизия ключевых, по меньшей мере десяти преступлений против журналистов, которые были совершены за последние годы», — сказал он.

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Сделать аудит подобных преступлений руководству МВД порекомендовали в Национальном союзе журналистов. Председатель организации Сергей Томиленко сказал, что его Совет сформирует перечень этих дел и в ближайшее время направит его правоохранителям, которые должны через месяц отчитаться о результатах аудита.

По данным Нацполиции, в 2020 году на Украине зарегистрировано 148 уголовных производств, связанных с препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов.