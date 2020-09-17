Минский рассказал, что на Украине нет прецедентов наказания за резонансные преступления против работников медиа, это делает профессию журналиста опасной, влияет на свободу слова и портит облик государства перед лицом зарубежных стран.
«На последнем заседании Совета мы пришли к заключению, что нужен какой-то новый импульс в расследованиях резонансных преступлений, и доведение этих дел до приговоров. Мы пришли к пониманию с Нацполицией, что будет проведен аудит, ревизия ключевых, по меньшей мере десяти преступлений против журналистов, которые были совершены за последние годы», — сказал он.
Секретарь ведомства пообещал, что в полиции будут организованы публичные отчеты о расследовании резонансных дел против представителей СМИ.
Сделать аудит подобных преступлений руководству МВД порекомендовали в Национальном союзе журналистов. Председатель организации Сергей Томиленко сказал, что его Совет сформирует перечень этих дел и в ближайшее время направит его правоохранителям, которые должны через месяц отчитаться о результатах аудита.
По данным Нацполиции, в 2020 году на Украине зарегистрировано 148 уголовных производств, связанных с препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов.