Украина должна активизировать реформы, чтобы получить приглашение присоединиться к Плану действий относительно членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил 17 сентября президент Владимир Зеленский на открытии американо-украинских учений Rapid Trident-2020 («Быстрый Трезубец-2020») на полигоне под Львовом, пишет «Европейская правда»

Членство в НАТО, сказал Зеленский, является стратегическим курсом Украины.

«Максимально быстро мы должны достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств Альянса, а также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к ПДЧ, который мы должны выполнить, прежде чем стать членом НАТО», — сказал Зеленский.

Украина определила новую Стратегию нацбезопасности: с НАТО, но без «Минска» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский 14 сентября утвердил стратегию нацбезопасности Украины, в которой отражен курс на членство в НАТО. По словам политолога Олега Хавича, этот документ направлен на изменение «нормандского формата» переговоров по урегулированию в Донбассе и проведение новых, в том числе трансатлантических.

В учениях Rapid Trident-2020 участвуют подразделения СБУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции, Управления госохраны и других силовых ведомств.

Кроме военнослужащих Украины и США, на маневры прибыли военные Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании. Общая численность личного состава составляет около четырех тысяч человек.