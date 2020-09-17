Протестное движение в Белоруссии должно оформиться в легальный институт, если хочет стать реальной политической силой, однако «лидер нации» против этого, рассказал помощник президента Александра Лукашенко Валерий Бельский 17 сентября

«Безусловно, если протестное движение хочет стать реальной политической силой, оно должно оформиться в легальный институт. Другого пути нет. Правда, "лидеру нации" предсказуемо не понравилась идея», — приводит слова Бельского агентство "Белта".

По его мнению, «организаторам на этом этапе даже нужно было помочь — предоставить помещения для проведения региональных собраний, юридическую помощь по подготовке устава».

«Но где они? Что они могут и чего хотят?» — добавил Бельский.

Лукашенко: одна проблема за другой. Кибервойна в Белоруссии и военная угроза от НАТО © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Как сообщается, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.