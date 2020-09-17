Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины запустит портал «ЦИК: Просвещение», на котором в виде интерактивной онлайн-игры в доступной форме будет обучать темам выборов. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил Укринформ

«21 сентября ЦИК запускает бесплатный портал "ЦВК: Просвіта" ("ЦИК: Просвещение" — ред.), курс "Просто о выборах". Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры, в доступной и шутливой форме. Данный проект разработан для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов. В общем, каждый желающий сможет лично обучиться на тему выборов с Платоном, Черчиллем, княгиней Ольгой и другими важными персонами», — говорится в сообщении.

Украина перед выборами. Парламентские партии проигрывают, а «Слуга народа» теряет больше всех © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что над подготовкой портала «ЦИК: Просвещение» работали более 30 специалистов, Совет Европы, в частности, отвечал за менеджмент проекта.

На портале каждый может бесплатно углубить свои познания в темах демократии, принципов выборов и их организации, избирательных систем и т. д.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.