В Донецкой области 21 сентября начнет работу Международный гражданский форум «Люди миру» («Люди мира»), инициированный Священным Синодом Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Священный Синод УПЦ обратился к гражданам Украины и мира, общественным, гуманитарным украинским и международным организациям, представляющим гражданское общество, к тем, кто не является политиками и не представляет политические институты.

«Цель Форума "Люди миру" — сгенерировать, разработать и принять участие в реализации программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни людей на Донбассе и востоке Украины», — говорится в сообщении.

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«Это люди, получившие всенародное признание своей жизнью и личными достижениями, люди, утверждающие вечные общечеловеческие ценности, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности», — отмечается в сообщении.

В рамках Форума создается интерактивная, открытая для всех граждан международная медиаплощадка «Люди миру», где пройдут дискуссии и рабочие коммуникации.