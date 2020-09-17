Священный Синод УПЦ обратился к гражданам Украины и мира, общественным, гуманитарным украинским и международным организациям, представляющим гражданское общество, к тем, кто не является политиками и не представляет политические институты.
«Цель Форума "Люди миру" — сгенерировать, разработать и принять участие в реализации программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни людей на Донбассе и востоке Украины», — говорится в сообщении.
Участниками форума станут мирные граждане, проживающие как в зоне конфликта в Донбассе со стороны Украины, так и выдающиеся профессиональные и влиятельные люди разных профессий, украинцы, проживающие в разных уголках Украины и мира.
«Это люди, получившие всенародное признание своей жизнью и личными достижениями, люди, утверждающие вечные общечеловеческие ценности, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности», — отмечается в сообщении.
В рамках Форума создается интерактивная, открытая для всех граждан международная медиаплощадка «Люди миру», где пройдут дискуссии и рабочие коммуникации.