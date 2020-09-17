Отчисленных из белорусских вузов студентов будут обучать на Украине

Студентам, которых незаконным путем отчислили из белорусских вузов, помогут с поступлением в украинские университеты. Об этом 17 сентября сообщил бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в своем Telegram-канале

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