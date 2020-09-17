Белорусский вуз полностью отменил занятия из-за зараженного коронавирусом студента
Белорусский вуз полностью отменил занятия из-за зараженного коронавирусом студента
© РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
«Благотворительный фонд "Беларусь будущего" обращается к студентам Республики Беларусь. Мы информируем о том, что студентам, которых незаконным путем отчислили из белорусских вузов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины с поступлением в украинские университеты», — написал Цепкало.

Белорусские студенты продолжают бастовать, устраивая акции протеста в местных университетах из-за итогов президентских выборов в стране, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Отчисленных из белорусских вузов студентов будут обучать на Украине