Законопроект, отменяющий административную ответственность за изготовление и демонстрацию георгиевских лент в стране, зарегистрировал в Верховной Раде депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич, сообщает РИА Новости 17 сентября

В пояснительной записке к документу указано, что георгиевская лента не является знаком, подлежащим декоммунизации, а символизирует отвагу и мужество воинов-освободителей в странах европейского содружества.

«Восстановление георгиевской ленты — это восстановление справедливого отношения ко всем тем, кто преодолел нацизм и принес долгожданную победу. В наше время появилась традиция повязывать ленту на одежду в знак уважения, памяти и солидарности с героическими солдатами, которые отстояли свободу», — говорится в документе.

Одесские националисты пробили колеса авто из-за георгиевской ленты — видео © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Закон о запрете георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году. За использование двухцветного символа можно получить штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, это примерно до 2,5 тысяч гривен (6,7 тыс. рублей).

Повторное нарушение грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Акция «Георгиевская ленточка», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, впервые прошла в России в 2005 году. Идея принадлежала агентству РИА Новости, которое сейчас входит в МИА «Россия сегодня».

С тех пор двухцветная лента стала символом Победы, который миллионы людей повязывают в знак памяти и уважения к воинам-победителям.