Никакого оправдания коррупционной деятельности депутата Верховной Рады Александра Юрченко, ранее входившего в фракцию президентской партии «Слуга народа», быть не может, заявили в Офисе президента Украины 17 сентября

Юрченко подозревают в получении взятки за внесение предложений к законопроекту о переработке мусора. После того, как скандал вышел в публичную плоскость, Юрченко вышел из партии «Слуга народа».

«Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, так это дерзость в общении — его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального», — говорится в сообщении.

Венедиктова подписала подозрение «слуге народа» Юрченко – Лещенко © Facebook Олександр Юрченко

Как указывается, «от дерзости до взяточничества — всегда один шаг». Кроме того, утверждается, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады, так как «власть — не место для «плюшек».