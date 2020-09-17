Юрченко подозревают в получении взятки за внесение предложений к законопроекту о переработке мусора. После того, как скандал вышел в публичную плоскость, Юрченко вышел из партии «Слуга народа».
«Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, так это дерзость в общении — его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального», — говорится в сообщении.
В ОПУ полагают, что именно из-за своей дерзости Юрченко стал «героем» того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна».
Как указывается, «от дерзости до взяточничества — всегда один шаг». Кроме того, утверждается, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады, так как «власть — не место для «плюшек».