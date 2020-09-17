Отмечается, что суд назначен на 21 сентября.
«В случае неявки в суд без полномочных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными», — говорится в сообщении.
Иск связан с попыткой Порошенко купить у Суркисов их долю в телеканале «1+1» последующим отказом от этой покупки. Поэтому Суркисы в иске требуют компенсацию от экс-президента за невыполнение соглашения.