Печерский районный суд Киева подтвердил получение от Министерства юстиции Украины поручения английского суда о вручении экс-президенту Украины и лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко судебной повестки по иску бизнесмена Игоря Суркиса. Об этом 17 сентября сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на материалы Печерского суд

Отмечается, что суд назначен на 21 сентября.

«В случае неявки в суд без полномочных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными», — говорится в сообщении.

Иск связан с попыткой Порошенко купить у Суркисов их долю в телеканале «1+1» последующим отказом от этой покупки. Поэтому Суркисы в иске требуют компенсацию от экс-президента за невыполнение соглашения.