Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия прокомментировал информацию о выдвижении министра здравоохранения Максима Степанова в областной совет Одесской области от президентской партии, передает 17 сентября «Ракурс»

«Я не знаю, не знаю. Если бы я был на его месте, я бы этого не делал. Я не понимаю, как можно работать депутатом областного совета и министром здравоохранения в период пандемии… Надо с ним поговорить. Если у него есть такие планы — пусть заранее сообщает», — ответил Арахамия на вопросы журналистов.

Война за руководство украинской медициной. «Соросята» пытаются убрать Степанова и вернуть Супрун © Facebook, Максим Степанов

Ранее Степанов на своей странице в Facebook подтвердил, что возглавит список «Слуги народа» на выборах в Одесский облсовет.

По мнению политолога Кирилла Молчанова, это прямая просьба президента, в которой глава Минздрава не смог отказать.

Для Зеленского сейчас задача номер один — это местные выборы, отметил эксперт. В случае поражения «Слуги народа» тезис о всеобщей, 73%-й поддержке курса президента теряет актуальность.

Оппоненты Зеленского в этом случае будут вовсю использовать эту историю и говорить о том, что Зеленский растерял свою популярность, добавил он.