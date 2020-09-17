«Я не знаю, не знаю. Если бы я был на его месте, я бы этого не делал. Я не понимаю, как можно работать депутатом областного совета и министром здравоохранения в период пандемии… Надо с ним поговорить. Если у него есть такие планы — пусть заранее сообщает», — ответил Арахамия на вопросы журналистов.
Также, по его словам, он еще не разговаривал со Степановым, однако планирует пообщаться с министром.
Ранее Степанов на своей странице в Facebook подтвердил, что возглавит список «Слуги народа» на выборах в Одесский облсовет.
По мнению политолога Кирилла Молчанова, это прямая просьба президента, в которой глава Минздрава не смог отказать.
Для Зеленского сейчас задача номер один — это местные выборы, отметил эксперт. В случае поражения «Слуги народа» тезис о всеобщей, 73%-й поддержке курса президента теряет актуальность.
Оппоненты Зеленского в этом случае будут вовсю использовать эту историю и говорить о том, что Зеленский растерял свою популярность, добавил он.