Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя Екатеринбурга Юрия Изотова по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова, передает РИА Новости в четверг, 17 сентября

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию России», — сказала пресс-секретарь.

Радикалы закрыли Российский центр науки и культуры в Киеве © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

По данным следствия, 18 февраля 2018 года Изотов, россиянин Михаил Агафонов и несколько иных лиц приняли участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организации украинских националистов» Николаем Коханивским. В ходе акции было совершено нападение на Российский центр науки и культуры.