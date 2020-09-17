«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию России», — сказала пресс-секретарь.
Она уточнила, что Изотов был объявлен в международный розыск. Ему заочно было объявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой… в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
По данным следствия, 18 февраля 2018 года Изотов, россиянин Михаил Агафонов и несколько иных лиц приняли участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организации украинских националистов» Николаем Коханивским. В ходе акции было совершено нападение на Российский центр науки и культуры.