«От грязи не отмоешься»: взбешенные белорусы призвали Баскова отказаться от поездки в Минск

Жители Белоруссии буквально атаковали Instagram российского певца Николая Баскова. Они призывают его отменить концерт в Минске 17 сентября

«Неиссякаемая батарейка»: Басков опубликовал откровенное фото с Королёвой © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Белорусы заявили, что своим выступлением звезда поддержит насилие против их народа.

«Мы будем очень рады вас видеть в мирное время», «Не поддерживайте диктаторский режим», «Не принимайте участие в провластном концерте», «Приедешь в Минск — от этой грязи никогда не отмоешься», — обратились к Баскову пользователи.

Протесты в Белоруссии продолжаются более месяца. Их участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.