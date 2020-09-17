«От грязи не отмоешься»: взбешенные белорусы призвали Баскова отказаться от поездки в Минск

Под его публикациями появились комментарии с просьбами не приезжать в республику на фоне протестов.
Белорусы заявили, что своим выступлением звезда поддержит насилие против их народа.
«Мы будем очень рады вас видеть в мирное время», «Не поддерживайте диктаторский режим», «Не принимайте участие в провластном концерте», «Приедешь в Минск — от этой грязи никогда не отмоешься», — обратились к Баскову пользователи.
Протесты в Белоруссии продолжаются более месяца. Их участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.