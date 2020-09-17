«Неиссякаемая батарейка»: Басков опубликовал откровенное фото с Королёвой
«Неиссякаемая батарейка»: Басков опубликовал откровенное фото с Королёвой
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Под его публикациями появились комментарии с просьбами не приезжать в республику на фоне протестов.

Белорусы заявили, что своим выступлением звезда поддержит насилие против их народа.

«Мы будем очень рады вас видеть в мирное время», «Не поддерживайте диктаторский режим», «Не принимайте участие в провластном концерте», «Приедешь в Минск — от этой грязи никогда не отмоешься», — обратились к Баскову пользователи.

Протесты в Белоруссии продолжаются более месяца. Их участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

«От грязи не отмоешься»: взбешенные белорусы призвали Баскова отказаться от поездки в Минск