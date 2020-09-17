Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш», сообщает "Интерфакс" 17 сентября

ЗАО «Белтяжмаш» сдавал в аренду помещение офису штаба экс-претендента на участие в президентских выборах Виктора Бабарико в Минске.

«За уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере 16 сентября в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси», — сообщил КГК в своем Telegram-канале в четверг.

По данным КГК, сумма неуплаченных налогов превысила 6 млн белорусских рублей (около 174 млн российских рублей).

«По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия», — добавили в КГК.

Как сообщалось, 9 сентября в офисе штаба прошли обыски, там же был задержан член президиума Координационного совета Максим Знак.

Беспорядки в Белоруссии. Помпео поблагодарил Литву за «лидирующую роль» © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Как сообщается, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.