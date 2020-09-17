В компании назвали причину, почему подземный митинг работников не могут признать забастовкой: шахтеры не направили письменное предупреждение в адрес руководства, согласно процедуре, предусмотренной в таких случаях законом.
«Учитывая то, что письменные требования от трудового коллектива к администрации предприятия не поступали и, соответственно, отказов по выполнению любых письменных требований трудового коллектива администрация не заявляла, а также в соответствии с нормами закона, действия протестующих не подпадают под определение забастовки и забастовкой не являются», — говорится в заявлении пресс-службы «Кривбасжелезрудпром».
Однако, несмотря на это, в администрации предприятия заявили, что направили главам профсоюзных организаций предложение о создании совместной комиссии для пересмотра системы оплаты труда.
Шахтеры Кривого Рога спустились на подземную стачку 3 сентября. Всего в ней приняли участие 400 горняков с четырех шахт олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.
После нескольких дней забастовки у части работников ухудшилось состояние здоровья.
Часть сотрудников проводит наземный протест.
Во вторник, 15 сентября, шахтеры записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее горняки направили письмо Европейскому парламенту с призывом защитить их от произвола работодателей.
В числе требований коллектива — повышение зарплат, отставка «неэффективного менеджмента» предприятий, возвращение льготного стажа, улучшение условий труда.