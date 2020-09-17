Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил Литву за ее участие в ситуации вокруг Белоруссии, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-релиз ведомства 17 сентября

Помпео встретился с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Вашингтоне 16 сентября.

«Госсекретарь выразил признательно Литве за ее лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии и соблюдения демократических прав ее народа», — цитирует агентство сообщение Госдепа.

Лукашенко: одна проблема за другой. Кибервойна в Белоруссии и военная угроза от НАТО © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Как сообщается, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.