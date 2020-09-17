Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение народному депутату от фракции «Слуга народа» Александру Юрченко, который подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект о переработке твердых бытовых отходов. Об этом 17 сентября она написала у себя в Facebook

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