«Мы вместе с прокурорами САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры — ред.) в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю — материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно — одновременно ответственность подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения — содержания под стражей», — написала Венедиктова.
Она не назвала фамилию нардепа, однако, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об Александре Юрченко.