«Будет лучше, потому что экономика начинает восстановление. Прогноз Кабмина 4,5% полностью совпадает с прогнозом Нацбанка и ведущих рейтинговых агентств, соответствует прогнозу крупных международных инвестиционных компаний и корпораций, Международного валютного фонда», — прокомментировал проект государственного бюджета на 2021 год Устенко.
Советник Зеленского отметил, что на фоне роста ВВП появляются дополнительные возможности относительно увеличения соцвыплат.
По его словам, доходная часть государственного бюджета увеличивается, это позволяет не только индексировать пенсии, как это обычно было принято. Там будут возможности по увеличению минимального уровня пенсий на значительные величины.