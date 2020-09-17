Для повышения пенсий в украинском бюджете появятся дополнительные возможности. Об этом на днях рассказал советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Украина 24»

В Одессе двое пьяных пассажиров трамвая избили пенсионерку Советник Зеленского отметил, что на фоне роста ВВП появляются дополнительные возможности относительно увеличения соцвыплат. По его словам, доходная часть государственного бюджета увеличивается, это позволяет не только индексировать пенсии, как это обычно было принято. Там будут возможности по увеличению минимального уровня пенсий на значительные величины.