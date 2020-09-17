После громкого признания в измене супруга певицы Наташи Королевой, стриптизера Сергея Глушко, известного как Тарзан, артистка выложила пост, который очень напугал ее поклонников. В своем Instagram 16 сентября она опубликовала фото в воде

На снимке женщина в белом платье лежит в воде. Лица рассмотреть нельзя, но поклонники решили, что фото символизирует саму Королеву, и стали писать ей утешительные комментарии.

«Наташенька, бросайте человека, который вас не уважает. Любите себя, цените себя, вы у себя одна», «Желаю Вашей семье достойно пройти выпавшее испытание, ни на кого не оглядываясь, слушая только свое сердце», «Наталья, любимым не изменяют!!!!!! По расчету от с тобой… а с ней по любви», «Это предательство! Такое не прощают! Ставь точку! Развод!», «Сдулся Тарзанчик, как рептилия стал, а глаза пустые и ищущие», «В жизни много чего происходит. Не нужно выносить свое белье грязное публику, или пиар нужен?» — пишут люди.

«Я есть мужик на 200%». Тарзан сделал шокирующее признание о своей измене и Ефремове © Mikhail Popov / wikimedia.org

Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности.

Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Известно, что заведено уголовное дело и проводится расследование.

Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание, что не хочет быть вторым Ефремовым и отрицать очевидное.

В исповеди также прозвучала фраза в адрес девушки, которая утверждает, что беременна от него: «То, что тебя тра**ул Тарзан — самое большое твое достижение».