Тюленя-самочку назвали Галинкой, в честь острова Галиндез, где она появилась на свет.
«Спасибо огромное за вашу активность в выборе имени для первого тюлененка Уэдделла, родившегося в 2020 году — мы получили более 200 предложений!!! После страстных дебатов полярники двадцать пятой Украинской антарктической экспедиции выбрали для девочки имя Галинка. Они объяснили свой выбор так: не избалована и родилась на о. Галиндез», — написали в группе станции.
Полярники рассказали, что им предлагали необычные имена. Больше всего их удивило предложение назвать тюленёнка Петей и Шашлыком.