Подписчики Facebook-сообщества украинской полярной станции «Академик Вернадский» выбрали имя для тюлененка, родившегося на днях на базе исследователей

Почему главе «Нафтогаза» Коболеву так близки интересы глухих тюленей Каспия © goodfon.ru | goodfon.ru | Перейти в фотобанк

«Спасибо огромное за вашу активность в выборе имени для первого тюлененка Уэдделла, родившегося в 2020 году — мы получили более 200 предложений!!! После страстных дебатов полярники двадцать пятой Украинской антарктической экспедиции выбрали для девочки имя Галинка. Они объяснили свой выбор так: не избалована и родилась на о. Галиндез», — написали в группе станции.

Полярники рассказали, что им предлагали необычные имена. Больше всего их удивило предложение назвать тюленёнка Петей и Шашлыком.