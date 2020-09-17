Харковчан возмутила новость о том, что мэра города Геннадия Кернеса, заразившегося коронавирусом и перенесшего инсульт, отправили на лечение в Германию. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает издание Politeka

Мэра Харькова эвакуировали в Германию тем же самолетом, что и Навального © Facebook, Геннадий Кернес

Харьковчан возмутил тот факт, что градоначальник выбрал комфорт заграничной клиники и иностранных врачей вместо местной больницы и специалистов.

«А почему не как все в Областную инфекционную больницу, где панцирные кровати, где ремонт еще со времен открытия больницы, где вкусная "здоровая" пища в виде супиков, каш? Вот там бы он сразу пошел на поправку. Нас, харьковчан, там вылечивают, и мы возвращаемся на свои рабочие места», — пишут горожане в соцсетях.

Харьковчане также напомнили о «никудышной» медицинской реформе, из-за которой украинцы скорее «вымрут», чем станут здоровее.