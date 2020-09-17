Ранее стало известно, что у Кернеса подтвердился коронавирус и воспаление легких. По данным близких к мэру источников, на фоне заражения у него также случился инсульт. Политика срочно доставили на лечение в немецкую клинику Charite.
Харьковчан возмутил тот факт, что градоначальник выбрал комфорт заграничной клиники и иностранных врачей вместо местной больницы и специалистов.
«А почему не как все в Областную инфекционную больницу, где панцирные кровати, где ремонт еще со времен открытия больницы, где вкусная "здоровая" пища в виде супиков, каш? Вот там бы он сразу пошел на поправку. Нас, харьковчан, там вылечивают, и мы возвращаемся на свои рабочие места», — пишут горожане в соцсетях.
Харьковчане также напомнили о «никудышной» медицинской реформе, из-за которой украинцы скорее «вымрут», чем станут здоровее.