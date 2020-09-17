Инцидент произошел вечером, 16 сентября, на проспекте Тракторостроителей. Полицейские приехали на место после срабатывания тревожной сигнализации охраняемого объекта. Прибыв, они обнаружили нетрезвых юношей 17-18 лет, которые вели себя неадекватно и приставали к прохожим.
Полицейские пытались усмирить подростков, в результате чего завязалась драка, в ходе которой пострадал 25-летний сержант полиции. Он был доставлен в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту нападения на сотрудников полиции открыли уголовное дело. Нападавшим грозит до пяти лет тюремного заключения.