В Харькове пьяные подростки подрались с сотрудниками правоохранительных органов. В результате потасовки пострадал полицейский, сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области 16 сентября

До смерти и до комы: львовские подростки жестоко избили двух стариков © Simon Peter Tiu / flickr

Полицейские пытались усмирить подростков, в результате чего завязалась драка, в ходе которой пострадал 25-летний сержант полиции. Он был доставлен в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту нападения на сотрудников полиции открыли уголовное дело. Нападавшим грозит до пяти лет тюремного заключения.