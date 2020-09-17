В отделе коммуникации полиции Херсонской области сообщили, что правоохранителям стало известно, что трое уроженцев Днепропетровской области организовали на двух арендованных квартирах в Херсоне онлайн-порностудии.
«В штате» у них работало более 20 девушек от 18 до 27 лет, они вели онлайн-трансляции порнографического содержания.
В ходе обыска полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, деньги в сумме около 200 000 гривен и соответствующие игрушки.
По словам и.о. начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Дмитрия Гашицкого, за видео порностудии получали от посетителей сайтов плату, примерно половина которой уходила на зарплату «актрисам».
Совокупный доход студий следствие оценивает в миллион гривен (2,6 млн. руб.) в месяц.
Организаторам «развлекательных заведений» вменяют несколько статей уголовного кодекса, в частности «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» и «Создание или содержание мест разврата и сводничество».
Правонарушителям, если их вина будет доказана, грозит до 7 лет лишения свободы.