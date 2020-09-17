Театр Наташи Королевой. В сеть слили интимное видео Тарзана с любовницей

Любовница стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), мужа певицы Наташи Королевой, Анастасия Шульженко записала с ним интимное видео. Отдельные кадры опубликовали 16 сентября в Telegram-канале «НеМалахов»

«Я есть мужик на 200%». Тарзан сделал шокирующее признание о своей измене и Ефремове © Mikhail Popov / wikimedia.org

«А вот и шпили-вили Тарзана с любовницей. Такое дешевенькое постановочное мыло. Ребята, походу нас разводит театр Наташи Королевой», — отметили в посте.

В свою очередь адвокат Шульженко Вадим Лялин в комментарии «Комсомольской правде» рассказал, что девушка опубликовала видео в ответ на угрозы звездной пары.

«Он спал с девочкой полтора года, а когда узнал о беременности, поступил не по-мужски. Поверьте, в материальном плане ей от Тарзана ничего не нужно. Но он не может заткнуть рот человеку, имеющему право рассказывать о своей личной жизни. И мы еще посмотрим, какой и кому принадлежит суд», — сказал юрист.

На днях 28-летняя российская актриса Шульженко призналась, что у нее были интимные отношения с Глушко. Она рассказала, что ее обвинили в ограблении квартиры Тарзана и Королевой. Впоследствии Глушко признался в измене и объяснил, что его якобы соблазнили и «ввели в неадекватное состояние с помощью набора всяких веществ».