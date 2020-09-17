В селе Петриковка Тернопольской области Украины местные жители бьют тревогу: на территории одной из школ появились знаки и предметы, которые обычно используются сатанистами при проведении обрядов, пишет Znaj.ua 17 сентября

Первой о страшных находках сообщила мать одного из местных школьников Светлана Билык. Женщина уверена, что обряды на территории учебного заведения проводят подростки. Гуляющие на школьном стадионе не раз находили кресты, ножи, сатанинские рисунки на стенах, кукол с разными отметинами.

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К посту Билык в соцсети другие жители села написали комментарии, что для решения проблемы можно было бы провести освещение, которого сейчас нет, а еще — отремонтировать качели и карусели, что привлекло бы на площадку больше гуляющих, а это отпугнет сатанистов, кем бы они ни были.