Первой о страшных находках сообщила мать одного из местных школьников Светлана Билык. Женщина уверена, что обряды на территории учебного заведения проводят подростки. Гуляющие на школьном стадионе не раз находили кресты, ножи, сатанинские рисунки на стенах, кукол с разными отметинами.
Женщина забила тревогу и попросила взрослых присмотреться к своим детям, чтобы они «не попали в опасные секты».
К посту Билык в соцсети другие жители села написали комментарии, что для решения проблемы можно было бы провести освещение, которого сейчас нет, а еще — отремонтировать качели и карусели, что привлекло бы на площадку больше гуляющих, а это отпугнет сатанистов, кем бы они ни были.