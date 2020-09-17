По словам источника, инсульт на фоне заражения COVID-19 у Кернеса произошел несколько дней назад.
Мэра Харькова пытались экстренно вывезти на лечение в Германию или Израиль, однако с подтвержденным тестом на коронавирус принимать его не хотели ни в одной стране. Известно, что самолет харьковского олигарха Александра Ярославского с полными баками топлива простоял в аэропорту несколько дней в ожидании пациента.
Ранее стало известно, что у Кернеса подтвердился коронавирус и воспаление легких. Его все же смогли отправить на лечение в Германию. Самолет Bombardier Challenger 604 уже приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд.