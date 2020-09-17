У мэра Харькова Геннадия Кернеса случился инсульт на фоне заражения коронавирусом. Об этом в среду, 16 сентября, сообщило издание Zn.ua со ссылкой на источник из ближайшего окружения мэра

Больной коронавирусом мэр Харькова экстренно вылетел в Германию для госпитализации © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

Мэра Харькова пытались экстренно вывезти на лечение в Германию или Израиль, однако с подтвержденным тестом на коронавирус принимать его не хотели ни в одной стране. Известно, что самолет харьковского олигарха Александра Ярославского с полными баками топлива простоял в аэропорту несколько дней в ожидании пациента.

Ранее стало известно, что у Кернеса подтвердился коронавирус и воспаление легких. Его все же смогли отправить на лечение в Германию. Самолет Bombardier Challenger 604 уже приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд.