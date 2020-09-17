Речь идет о трассе, которая ведет к границе с Белоруссией. Недавно там закончился длительный ремонт. В план по реконструкции вошел и мост через реку Горынь, на работы потратили около 13 млн гривен (больше 34,5 млн рублей). Однако местные жители вынуждены закрывать огромные выбоины в стыках ненужными вещами, чтобы смягчить тряску и минимизировать риск порчи шин торчащей из асфальта арматурой.
Ремонт начался два года назад, все это время местные жители пользовались переправой, которую регулярно разрушали фуры.
Известно, что подрядчик исчез после выполнения работ, а по контактному номеру отвечает инженер, который уволился около года назад. Тот рассказал, что финансирование поступало недостаточное.
Сейчас правоохранители открыли уголовное дело из-за мошенничества генерального подрядчика.
Представитель Службы автодорог Ровенской области Дмитрий Леонтиюк утверждает, что мост упасть не может, но повредить автомобиль или пробить колесо на нем возможно.