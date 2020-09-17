Недавно отремонтированный мост на важной трассе международного значения в Ровенской области приходится латать тряпками из-за широкого стыка с торчащей арматурой. Об этом на днях сообщила ТСН

Не могут остановить. Разводной мост взбесился в Николаеве © commons.wikimedia.org, Aleksandrit

Ремонт начался два года назад, все это время местные жители пользовались переправой, которую регулярно разрушали фуры.

Известно, что подрядчик исчез после выполнения работ, а по контактному номеру отвечает инженер, который уволился около года назад. Тот рассказал, что финансирование поступало недостаточное.

Сейчас правоохранители открыли уголовное дело из-за мошенничества генерального подрядчика.

Представитель Службы автодорог Ровенской области Дмитрий Леонтиюк утверждает, что мост упасть не может, но повредить автомобиль или пробить колесо на нем возможно.