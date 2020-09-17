В Донбассе украинский военный погиб из-за неосторожного обращения с гранатой. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook

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