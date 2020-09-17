Осужденный Ефремов захотел создать российский тюремный театр

Осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов заявил о необходимости создания российского тюремного театра. Об этом 16 сентября сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников в своем Telegram

Ефремов находится в реанимации Боткинской больницы в тяжелом состоянии © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Он добавил, что сейчас у Ефремова идут суды, но как только эти процессуальные моменты закончатся, то его инициативу вполне возможно реализовать.

«В хозотрядах в колониях есть возможности для творческой в том числе самореализации, проблем в этом нет», — заверил Мельников.

Однако он отметил, что пока еще не было такого, чтобы создавался «какой-то прямо театр».

Авария с участием Ефремова произошла в июне на Садовом кольце в Москве. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице. По данным экспертизы, во время ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.