Осужденный Ефремов захотел создать российский тюремный театр

«Он высказал такую инициативу, что было бы неплохо создать такой театр. Это просто инициатива, никто никуда пока не обращался», — рассказал Мельников.
Он добавил, что сейчас у Ефремова идут суды, но как только эти процессуальные моменты закончатся, то его инициативу вполне возможно реализовать.
«В хозотрядах в колониях есть возможности для творческой в том числе самореализации, проблем в этом нет», — заверил Мельников.
Однако он отметил, что пока еще не было такого, чтобы создавался «какой-то прямо театр».
Авария с участием Ефремова произошла в июне на Садовом кольце в Москве. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице. По данным экспертизы, во время ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.