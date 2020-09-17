«Мы страна, где никогда не было глобальной или даже национальной эпидемии. У нас нет организационного опыта, чтобы к ней адаптироваться. Азиатские страны, где был птичий грипп, атипичная пневмония и так далее, они быстро перестроились, поняли, как надо действовать, и у них уже контролируемая ситуация», — считает Арахамия.
По его словам, проблемы с коронавирусом связаны не только со сферой медицины.
«Это про организационную способность всей страны к подобного рода эпидемиям. Это и медицина, и компонент послушания. Если у нас на день города в Одессе собираются 80 тыс. людей, то — извините», — сказал депутат.
Сейчас Украина занимает 25-е место в мире по количеству больных COVID-19. Власти страны вынуждены вновь ужесточать карантинные меры на фоне стремительного роста случаев заражения коронавирусом.