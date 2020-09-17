Украина с самого начала пандемии коронавируса не сумела правильно построить работу по противодействию вирусу, поскольку не имеет подобного опыта. Об этом 16 сентября заявил глава «Слуги народа» Давид Арахамия в эфире «Украина 24»

Харьковский горсовет официально подтвердил у Кернеса коронавирус © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

По его словам, проблемы с коронавирусом связаны не только со сферой медицины.

«Это про организационную способность всей страны к подобного рода эпидемиям. Это и медицина, и компонент послушания. Если у нас на день города в Одессе собираются 80 тыс. людей, то — извините», — сказал депутат.

Сейчас Украина занимает 25-е место в мире по количеству больных COVID-19. Власти страны вынуждены вновь ужесточать карантинные меры на фоне стремительного роста случаев заражения коронавирусом.